В Париже хотят снести здание, где работала Мари Кюри

Мэр Парижа Анн Идальго, известная своими проармянскими пристрастиями, похоже дала добро на снос здания, где некогда находилась лаборатория Мари Кюри.

Как передает Day.Az со ссылкой на французский сегмент соцсети Х, французы массово выступают против беспредела Идальго, в результате которого Париж превратился в мусорную свалку, а исторические здания подвергаются сносу.

Отмечается, что здание будет разрушено через 6 дней.

Пользователи соцсети создали движение против таких пагубных для французской столицы решений и даже отмечают президента Макрона в своих публикациях, надеясь получить хоть какую-то реакцию.

"Давайте сохраним наше архитектурное и научное наследие. Работы Кюри и ее исследования должны быть сохранены", - пишут пользователи, называя происходящее скандалом.