В столице Ливана произошел взрыв

В пригороде Дахия Бейрута произошел взрыв, передает Day.Az.

Согласно информации, взрыв произошел в результате удара беспилотного летального аппарата по зданию.

Как сообщили в бюро палестинского движения ХАМАС в столице Ливана, в результате атаки беспилотника погиб член руководства движения Салех аль-Арури. Также сообщается о гибели еще трех человек.