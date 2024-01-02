https://news.day.az/world/1626737.html В столице Ливана произошел взрыв
В столице Ливана произошел взрыв
В пригороде Дахия Бейрута произошел взрыв, передает Day.Az.
Согласно информации, взрыв произошел в результате удара беспилотного летального аппарата по зданию.
Как сообщили в бюро палестинского движения ХАМАС в столице Ливана, в результате атаки беспилотника погиб член руководства движения Салех аль-Арури. Также сообщается о гибели еще трех человек.
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