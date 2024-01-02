https://news.day.az/world/1626738.html Ликвидирован член руководства ХАМАС
Ликвидирован член руководства ХАМАС
Член руководства палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате атаки израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия Бейрута.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в бюро движения в Бейруте.
По его сведениям, погибли еще трое активистов, находившихся в здании. Число раненых уточняется.
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