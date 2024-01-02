Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера ФРГ. Это связано с низким уровнем поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Bild.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, опрос Национального института прикладных наук Лиона показал, что в течение 2023 года поддержка партии упала с 20 до 15%.

По мнению аналитиков, ключевой фактор фиаско СДПГ состоит в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу представляющего партию канцлера Шольца.

Итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники пишет, что Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году. Его преемником может стать министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков.

Причиной отставки канцлера может стать скандал, разразившийся еще в 2020 году с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком (сейчас он, вероятно, скрывается в Москве). В то время именно Шольц возглавлял Федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, не заметивший крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны.

Шольц всегда отрицал свою ответственность за этот финансовый скандал. При этом министерство финансов ФРГ отклонило просьбу обнародовать содержание встреч между Марсалеком и представителями ведомства.

Напомним, самым популярным политиком Германии в 2023 году стал министр обороны Борис Писториус. 42% людей сказали, что хотели бы, чтобы Писториус имел большее влияние в германской политике.

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