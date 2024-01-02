https://news.day.az/world/1626742.html 5 человек погибли и 131 получили ранения в результате ударов по Украине
5 человек погибли и 131 получили ранения в результате ударов по Украине
Число раненых при ударах по Харьковской области Украины достигло 62 человек.
Как передает Day.Az, информацию распространила полиция региона.
Всего в результате утренних ударов по регионам Украины ранен 131 человек.
Из них 52 в Киеве, 16 - Киевской области и один - Запорожской области.
Всего в результате ударов погибли пять человек.
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