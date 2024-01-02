5 человек погибли и 131 получили ранения в результате ударов по Украине

Число раненых при ударах по Харьковской области Украины достигло 62 человек.

Как передает Day.Az, информацию распространила полиция региона.

Всего в результате утренних ударов по регионам Украины ранен 131 человек.

Из них 52 в Киеве, 16 - Киевской области и один - Запорожской области.

Всего в результате ударов погибли пять человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!