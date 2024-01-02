https://news.day.az/world/1626743.html Израиль продолжает усилия по освобождению заложников из сектор Газа - Нетаньяху
Израиль продолжает усилия по освобождению заложников из сектор Газа - Нетаньяху
Израиль продолжает работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Усилия продолжаются, контакты поддерживаются и не были прерваны. Хотя ранее был предъявлен ультиматум со стороны ХАМАС, в настоящее время ситуация немного смягчилась", - отметил премьер-министр
Он также подчеркнул, что в настоящий момент проводятся активные контакты по данному вопросу.
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