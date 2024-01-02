Израиль продолжает усилия по освобождению заложников из сектор Газа

Израиль продолжает работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Усилия продолжаются, контакты поддерживаются и не были прерваны. Хотя ранее был предъявлен ультиматум со стороны ХАМАС, в настоящее время ситуация немного смягчилась", - отметил премьер-министр

Он также подчеркнул, что в настоящий момент проводятся активные контакты по данному вопросу.

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