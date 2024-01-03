Армия Израиля уничтожила 12 батальонов ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере сектора Газа израильские военные уничтожили 12 батальонов радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время посещения палестинского анклава, сообщила пресс-служба Минобороны.

"На севере [сектора Газа] мы уничтожили 12 батальонов ХАМАС. Террористов осталось несколько тысяч из 15 тыс. или 18 тыс., которые были в этом районе. Большое количество террористов было ликвидировано, а некоторые бежали на юг [сектора]", - распространила пресс-служба Минобороны Израиля высказывания Галанта, обращенные к израильским военнослужащим в палестинском анклаве.

"В этом месте [на севере сектора Газы], тактически говоря, мы будем действовать посредством огневой мощи, маневров, специальных операций, а при необходимости какое-то время будем удерживать этот район", - продолжил глава МО Израиля, отметив, что "цель состоит в том, чтобы истощить террористов ХАМАС и уничтожить их". "В южной части сектора Газа реальность иная: в районе Хан-Юниса и его окрестностей <...>, основное внимание уделяется тому, что находится в конце туннелей, где скрываются высокопоставленные руководители ХАМАС, на большой глубине", - продолжил он.

Галант отметил, что Израиль "должен выйти победителем", а израильские военные "полны решимости достичь своих целей". "Наш образ действий меняется в зависимости от наших достижений и оценок ситуации", - продолжил глава Минобороны, отметив, что Израиль "не прекращает свою деятельность" в секторе Газа, несмотря на "существующие неправильные представления по этому поводу".

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