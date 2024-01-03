ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило о заморозке переговоров с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, после убийства в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал убийство как "террористический акт", назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в Дахии. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Аль-Арури называют одним из основателей боевого крыла ХАМАС. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября.

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