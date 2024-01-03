Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Израиль с конца этой недели на начало следующей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, перенос сроков визита Блинкена в Израиль не связан с убийством в Ливане члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури.

В конце декабря 2023 года портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Блинкен намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. По данным портала, Блинкен должен был прибыть в Израиль в пятницу, 5 января.

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