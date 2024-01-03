Турция закрыла Дарданеллы

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, движение судов через пролив приостановлено из-за густого тумана.

Движение судов вернется в обычный режим после того, как туман рассеется.

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