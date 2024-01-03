В США заявили, что приоритет безопасности границ над иностранной помощью не обсуждается

Член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида заявила, что она и ее коллеги в палате представителей считают, что безопасность границ "не подлежит обсуждению", и ей следует отдать приоритет перед иностранной помощью Израилю и Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит NewsNation.

Она подчеркнула, что для нее и многих коллег по партии вопрос зарубежного финансирования связан с безопасностью южных границ Соединенных Штатов.

"Прежде чем мы посмотрим за рубеж, должен быть [принят] пакет мер по обеспечению безопасности границ, потому что, если мы не обеспечим безопасность, мы столкнемся с худшим кризисом в области гуманитарной помощи, общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории". - сказала Каммак.

По ее словам, пограничный вопрос будет главным рычагом республиканцев в палате представителей. "Отсутствие пакета по границам означает отсутствие пакета для чего-либо еще", - констатировала Каммак.

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