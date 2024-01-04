Маск назвал самую большую проблему человечества

Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что демографический коллапс представляет самую серьезную угрозу для человечества. Он прокомментировал сообщение пользователя о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах, назвав это самой большой проблемой, с которой сталкивается человеческий мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Илон Маск ранее выразил мнение, что 2024 год будет хуже предыдущих лет.

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