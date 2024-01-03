В Индонезии активировался вулкан Левотоби

Свыше 2 200 индонезийцев были эвакуированы во временные убежища из-за повышенной активности расположенного на востоке страны вулкана Левотоби.

Как передает Day.Az, по сведениям, полученным из Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, за последние недели Левотоби извергался несколько раз. Особенно сильным было извержение, случившееся 1 января, во время которого вулканический пепел поднялся над вершиной горы на полтора километра и затронул два близлежащих района. Местные власти вынуждены были эвакуировать в специально созданные временные убежища 2 259 человек. При этом не исключается возможность дальнейшего расширения эвакуации.

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