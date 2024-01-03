https://news.day.az/world/1626805.html Будет ли Токаев участвовать в выборах главы государства в 2026 году?
Будет ли Токаев участвовать в выборах главы государства в 2026 году?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Егемен Казахстан" заявил, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2026 году, передает Day.Az.
"Отныне каждый не сможет делать что хочет и вносить изменения в Конституцию", - заявил президент.
По мнению Токаева, пункт Конституции, согласно которому президент может избираться на один срок, не должен никогда измениться.
Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Основной закон. Согласно новым нормам президент избирается на один семилетний срок.
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