https://news.day.az/world/1626825.html Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из лидеров PKK - ФОТО
Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из лидеров PKK - ФОТО
Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей террористической организации PKK Ислама Джеханфери в 200 километрах от турецкой границы.
Как сообщают турецкие СМИ, террорист ликвидирован на севере Ирака в городе Сулеймания, передает Day.Az.
Джеханфери действовал в составе террористической организации на территории Ирака и Сирии.
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