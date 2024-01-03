Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из лидеров PKK

Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей террористической организации PKK Ислама Джеханфери в 200 километрах от турецкой границы.

Как сообщают турецкие СМИ, террорист ликвидирован на севере Ирака в городе Сулеймания, передает Day.Az.

Джеханфери действовал в составе террористической организации на территории Ирака и Сирии.

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