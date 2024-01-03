Армянские преступления в Иерусалиме

Мы наблюдаем попытки армянской стороны свалить собственные ошибки, коррупцию и даже откровенные преступления на окружающих.

Как передает в среду Day.Az, об этом пишут израильские СМИ.

Отмечается, что в ситуации с армянским кварталом Иерусалима виноваты сами армяне.

"Иерусалимский Патриархат сдал этот же самый участок земли мэрии Иерусалима, чтобы там построить парковку. Договор был на 10 лет", - сообщают израильские СМИ.

Подчеркивается, что армяне далеко не бесплатно сдали часть квартала под парковку.

"Не дожидаясь окончания договора аренды с мэрией Иерусалима, внезапно подписывается новый договор на эту же самую землю, где мэрия уже построила парковку. На этот раз на 98 лет с австралийской компанией Xena Gardens, чьим совладельцем является некий израильтянин, имеющий в Израиле очень сомнительную репутацию. Патриархат ставит свои подписи на договоре аренды, причем от общественности долгое время скрывались сумма сделки, условия ее расторжения, чиновники поставившие свои подписи. Обе стороны (Патриархат и Xena Gardens) идут в регистрационную палату недвижимости и подтверждают сделку нотариально. Сделка зарегистрирована.

Арендатор собирается начать строительные работы на арендованной парковке армянского квартала, но внезапно армянские активисты узнают, что землю фактически продали непонятно кому, непонятно за сколько, неизвестно где деньги и на что потрачены. Скандал сопровождается бегством из Иерусалима одного из высших лиц Патриархата, причем из-за гнева местных армян его приходится вывозить под охраной полиции, вы это видео легко найдете в интернете.

Армянские активисты требуют отменить сделку и обвиняют Патриархат в коррупционных схемах с непонятной австралийской фирмой, руководимой сомнительными людьми. Разгорается серьезный скандал и Патриархат дает "задний ход", обратившись в суд Иерусалима для расторжения сделки. Это будет непростой судебный процесс, поскольку имеются две сделки", - пишут израильские СМИ.

В заключении отмечается, что суду предстоит разобраться, как получилось, что одну и ту же землю сдали в аренду два раза подряд, причем в обоих случаях сделки были подписаны Патриархатом.

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