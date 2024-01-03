В Иране прогремел мощный взрыв - есть десятки погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Число жертв в результате взрыва в Иране достигло 50, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Местные власти назвали взрыв террористической атакой.
16:30
20 человек погибли, 15 получили ранения во время взрыва на улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Tasnim".
16:16
По меньшей мере 15 человек получили ранения во время взрыва на улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
15:56
На улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане, прогремел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, причина взрыва пока неизвестна.
Отметим, сегодня люди собрались, чтобы отпраздновать четвертую годовщину гибели Сулеймани в результате удара американского беспилотника.
По данным "Tasnim", на место происшествия прибыли многочисленные машины скорой медицинской помощи.
Сулеймани был убит в результате удара США 3 января 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре