В Иране прогремел мощный взрыв

- есть десятки погибших и раненых - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Число жертв в результате взрыва в Иране достигло 50, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Местные власти назвали взрыв террористической атакой.

16:30

20 человек погибли, 15 получили ранения во время взрыва на улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Tasnim".

16:16

По меньшей мере 15 человек получили ранения во время взрыва на улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане, сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

15:56

На улице, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани в Кермане, прогремел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, причина взрыва пока неизвестна.

Отметим, сегодня люди собрались, чтобы отпраздновать четвертую годовщину гибели Сулеймани в результате удара американского беспилотника.

По данным "Tasnim", на место происшествия прибыли многочисленные машины скорой медицинской помощи.

Сулеймани был убит в результате удара США 3 января 2020 года.

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