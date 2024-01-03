В Иране назвали терактом взрыв возле кладбища, где похоронен Сулеймани

Губернатор иранской провинции Керман назвал взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани, террористическим актом.

Как передает Day.Az, заместитель губернатора Кермана по безопасности подтвердил ISNA, что 2 взрыва были террористическим актом.

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