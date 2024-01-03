https://news.day.az/world/1626851.html В Иране назвали терактом взрыв возле кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране назвали терактом взрыв возле кладбища, где похоронен Сулеймани
Губернатор иранской провинции Керман назвал взрывы у кладбища, где похоронен Сулеймани, террористическим актом.
Как передает Day.Az, заместитель губернатора Кермана по безопасности подтвердил ISNA, что 2 взрыва были террористическим актом.
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