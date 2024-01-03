Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Масштабная забастовка врачей проходит в среду в Великобритании, они требуют повышения зарплат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

По свидетельствам представителей сектора здравоохранения, которые приводит агентство, из-за забастовки пришлось отменить несколько тысяч запланированных на сегодняшний день приемов и операций.

В основном на забастовку вышли врачи, которые поступили на службу недавно. Поэтому врачам с большей квалификацией пришлось выйти на работу, но и они оказывают лишь срочную медицинскую помощь и помощь роженицам.

За прошедший год британские врачи неоднократно выходили на забастовки, требуя повышения зарплат в связи с ростом цен на продовольствие и энергоснабжение, а также из-за роста инфляции.

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