Оборонпром Турции займется производством новых типов кораблей

Исполком оборонной промышленности Турции принял решение о строительстве новых типов кораблей для ВМС, в том числе нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который председательствовал на совещании исполкома.

"На совещании принято решение в рамках программы создания военных кораблей выйти на этап проектирования авианосца, строительства кораблей MİLGEM. Принято решение о строительстве фрегатов I класса, морских патрульных кораблей, новых типов десантных кораблей, минных тральщиков нового поколения и собственных десантных катеров", - говорится в сообщении.

"Были обсуждены и приняты решения по проектам в контексте принятия на вооружение новых БПЛА. Обсуждено будущее использование национального боевого самолета Kaan [пятого поколения], поставка самолетов Hurkus и вертолетов Gokbey, а также логистические потребности для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и контроля", - сообщается по итогам заседания.

Как уточнила администрация президента, приняты решения по новым проектам создания "ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы, связи, различных вооружений, боеприпасов, систем ПВО, спутниковых и космических систем".

Общий объем экспорта продукции военного назначения республики в 2023 году составил $5,5 млрд, что на 27% больше, чем в 2022 году. "Показателем роста доверия к продукции оборонно-промышленного комплекса Турции является увеличение числа стран, в которые осуществлялся экспорт, со 176 в 2022 году до более 185 по итогам 2023 года", - говорится в сообщении.

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