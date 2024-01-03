Глава "Моссада" заявил, что Израиль обещает наказать участников резни 7 октября

Израильская разведка "обязана свести счеты" с убийцами, совершившими нападение из сектора Газа 7 октября и резню в приграничных израильских районах, где бы они ни находились.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил руководитель "Моссад" Давид Барнеа на церемонии похорон экс-главы ведомства Цви Замира.

"Сегодня война в разгаре. И опять, как и 50 лет назад, "Моссад" обязан свести счеты с убийцами, совершившими 7 октября нападение на районы близ границы с сектором Газа, с организаторами и исполнителями [атаки]. Пусть знает каждая арабская мать: если ее сын прямо или косвенно участвовал в резне 7 октября, он поплатится за это", - заявил Барнеа. Его высказывания приводит канцелярия израильского премьер-министра.

"Как и с резней в Мюнхене, это займет время, но мы достанем их, где бы они ни находились", - добавил глава "Моссад", сделав отсылку к событиям мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда в результате организованного палестинскими радикалами теракта погибли 11 членов олимпийской сборной Израиля. Израильские спецслужбы в течение 20 лет отслеживали и ликвидировали по всему миру причастных к организации той атаки.

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