Премьер Греции провел перестановки в правительстве

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осуществил небольшие перестановки в правительстве, главы министерств иностранных дел, национальной обороны, экономики и финансов остались на своих местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Основная перемена касается ведомства, которому подчинены полиция и спецслужбы, - министерства по делам защиты граждан. Его новым главой стал Михалис Хрисохоидис, который назначается на этот пост уже в пятый раз за свою карьеру. Хрисохоидис возглавлял данное министерство в 1999-2003, 2009-2010, 2012 и 2019-2021 годах. С июня 2023 года Хрисохоидис занимал должность министра здравоохранения в правительстве Мицотакиса.

По словам Маринакиса, который сохранил за собой пост официального представителя правительства, заместителем министра по делам защиты граждан стал Андреас Николакопулос. Министерство здравоохранения возглавил Адонис Георгиадис, который до этого был министром труда и социальной защиты. В свою очередь пост министра труда и социальной защиты перешел Домне Михаилиду. Заместителем министра образования, религии и спорта назначена Иоанна Литриви.

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