Посол Израиля обрушился на Армению

Автор: Байрам Эльшадов

Посол Израиля в Армении с резиденцией в Иерусалиме Йоэль Лион призвал армян прекратить прославять пособника нацистов Гарегина Нжде.

Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

Выразив свою глубокую обеспокоенность маршем в Ереване, посол потребовал у Армении отречься от любых форм неонацизма и антисемитизма.

Отметим, что в последнее время стал набирать обороты антисемитизм в Армении. В прошлом году несколько раз были совершены нападения и акты вандализма против синагогу "Мордехай Нави" в Ереване.

После этих событий ряд влиятельных израильских изданий выступили с критикой реакции Еревана и открыто заговорили о возрастающем уровне антисемитизма в Армении.

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