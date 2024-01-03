Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в городе Керман.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом административного главы международного сообщества.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнюю атаку во время мемориальной церемонии в иранском городе Керман, в результате которой, как сообщается, погибли более 100 человек, многие были ранены", - отмечается в тексте.
Гутерриш призвал "привлечь виновных к ответственности" и выразил соболезнования "семьям погибших, народу и правительству Ирана", а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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