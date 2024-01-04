Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Бывший президент США Дональд Трамп в среду обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение суда штата Колорадо, лишающее его права участвовать в праймериз республиканцев штата в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают американские СМИ.

"Этот суд должен (...) в кратчайшие сроки отменить решение Верховного суда штата Колорадо и вернуть избирателям право голосовать за выбранного ими кандидата", - говорится в заявлении адвокатов Трампа.

Если решение будет оставлено в силе, это "ознаменует первый случай в истории Соединенных Штатов, когда судебная система помешала избирателям проголосовать за ведущего кандидата в президенты от крупной партии", добавили адвокаты Трампа.

Ранее Верховный суд Колорадо постановил, что выдвижение кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям.

"Большинство членов суда постановили, что президент Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом четырнадцатой поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в постановлении суда.

"Поскольку он дисквалифицирован, в соответствии с Избирательным кодексом для госсекретаря штата Колорадо было бы противоправным деянием включить его в качестве кандидата на первичных президентских выборах", - отмечается в решении.

14-я поправка гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

Суд отложил свое решение до 4 января, так что Трамп может сначала обратиться за пересмотром в Верховный суд.

Если он это сделает, его имя автоматически останется в бюллетене до тех пор, пока судьи не рассмотрят апелляцию.

Представители избирательной комиссии штата Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января - установленный законом крайний срок составления списка кандидатов на праймериз Республиканской партии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!