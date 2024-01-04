Хаменеи призвал командование Ирана не допустить прямого столкновения с США

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал военачальников любой ценой не допустить непосредственного столкновения с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Хаменеи считает, что взрывы возле кладбища в иранском городе Керман стали частью израильской кампании, которая призвана отвлечь возмущенное мировое сообщество от войны в секторе Газа. В качестве ответных действий аятолла приказал ограничиться тайными операциями против Израиля и атаками прокси-сил на американские базы в Ираке и Сирии, сообщили собеседники издания. По их словам, Хаменеи указал иранским командирам на необходимость соблюдать "стратегическое спокойствие" и сделать все возможное, чтобы избежать вовлечения исламской республики в прямую военную конфронтацию с США.

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