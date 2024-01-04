НАТО проведет экстренное заседание по запросу Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в распространении информации говорится, что страны альянса поддержали просьбу Киева о проведении экстренного заседания Совета Украина-НАТО.

Одной из главных тем обсуждения на встрече станет усиление ПВО Украины.

Дата встречи не уточняется.

До этого советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что неспособность западных союзников предоставить Киеву достаточное количество вооружения приведет к разгрому ВСУ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!