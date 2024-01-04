Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Бейруте, есть жертвы
Израиль атаковал штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в Бейруте не с помощью дронов, а с помощью боевых самолетов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе безопасности, передает Day.Az.
Отмечается, что это установилось в результате предварительного расследования, проведенного властями Ливана.
Нападение произошло в поселке Мушаррафия на южной окраине столицы. Было выпущено шесть ракет, две из которых не взорвались. По данным источника, исходя из точности и веса ракет, эксперты пришли к выводу, что удары были нанесены военной авиацией, а не беспилотниками.
Как только прибыл заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, один из истребителей выпустил ракеты, пробившие крышу здания. В результате погибли 6 человек, в том числе командиры бригад "Иззедин аль-Кассам" и радикальной организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", еще 11 получили ранения.
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