Армия Израиля перешла к «очень высокой готовности» на границе с Ливаном

Армия Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе совещания по оценке ситуации на северной границе страны, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"На севере мы находимся в состоянии очень высокой готовности. <...> Думаю, что наша готовность находится на пике", - цитирует Халеви пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия также сообщила, что зафиксировала запуски снарядов из Ливана по израильской территории. Снаряды упали в незаселенной местности в районе населенного пункта Горен на севере Израиля.

Израильские военные в ответ нанесли удар по отряду террористов, обнаруженному в Яруне в Ливане, отчитались в ЦАХАЛ. Армия ударила по инфраструктуре наблюдения, а также по военному объекту, в котором располагались террористы группировки "Хезболла".

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