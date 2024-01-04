База США в Сирии подверглась атаке

Шиитская вооруженная организация "Исламское сопротивление Ирака" заявила, что США атаковали базу "Ат-Танф" в Сирии.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соцсети движения, передает Day.Az.

По имеющимся данным, атака на американские объекты в Сирии является ответом на действия Израиля против палестинского населения в секторе Газа, а также частью общих усилий против американской оккупации Ирака и прилегающих регионов Ближнего Востока.

Какой именно удар был нанесен во время нападения, неизвестно.

База "Ат-Танф" расположена в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии.

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