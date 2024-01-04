Метеорологи предупредили о радиационных туманах в Турции

Метеорологи предупредили о накрывшем ряд регионов Турции радиационном тумане. Об этом сообщает телеканал Haber Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Местных водителей призвали быть предельно осторожными. По данным специалистов, из-за густого тумана возможны сбои и аварии на наземном и воздушном транспорте.

"Из-за того, что Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет осадков, поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за легкого течения ветра и ясного ночного неба", - сказал метеоролог Хюмейри Бетюль Акгюль. По его словам, в результате происходит обратное распределение температуры. Он пояснил, что на нижнем уровне воздух холодный, а с увеличением высоты температура повышается. При охлаждении до точки росы воздуха возникает радиационный туман, уточнил метеоролог.

"Как мы наблюдали в нашем регионе в последние дни, этот туман начинается ночью и поднимается в полдень, когда погода прогревается в течение дня", - подчеркнул специалист.

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