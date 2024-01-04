В Казахстане рухнуло здание кафе из-за взрыва, есть жертвы

Два человека погибли, шесть пострадали при обрушении здания кафе из-за взрыва газовоздушной смеси в Уральске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент силами департамента по ЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, под обрушившимися конструкциями могут находиться еще люди. На месте происшествия работают силы департамента по ЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи - всего более 110 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание кафе обрушилось в результате взрыва газовоздушной смеси и пожара. Информация о пожаре поступила к спасателям ночью. "По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что в двухэтажном здании кафе Rizyq, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м, площадь горения составила 25 кв. м. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован", - говорилось в сообщении.

Представители департамента по ЧС и местной администрации проводят работы по разбору завалов.

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