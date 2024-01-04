В Японии выросло число жертв землетрясения

Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего погибших в городах Вадзима - 39 человек, в городе Судзу их число достигло 23.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно. В ряде регионов на западном побережье страны была объявлена угроза цунами, а в префектуре Исикава высота волн составила от 0,5 до 1,2 метра.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков.