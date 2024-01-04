США хотят разместить разведывательные дроны в трех странах Африки

США рассматривают возможность разместить свои военные беспилотники в нескольких странах Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы помешать распространению в регионе террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Вашингтон ведет "предварительные переговоры", которые позволят американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине.

Дроны дадут возможность США отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.

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