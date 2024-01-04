В Великобритании допустили ввод войск НАТО в Украину

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с еще большими проблемами на фронте, допустил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как считает полковник, если в Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".

По словам де Бреттона-Гордона, Запад сделал все для Украины, кроме ввода своих войск. Он не исключил, что в случае серьезного прогресса России НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию.

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