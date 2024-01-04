Суд в Аргентине постановил конфисковать в пользу США самолет из Венесуэлы

Аргентинский суд удовлетворил запрос американского правосудия о передаче самолета венесуэльской компании Emtrasur, который находится в южноамериканской стране с июня 2022 года. Об этом сообщила газета La Nación, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, адвокат, представляющий интересы Венесуэлы, подал апелляцию на решение суда. Самолет может быть конфискован для дальнейшей передачи в США только после рассмотрения всех апелляций.

Самолет Emtrasur находится в Аргентине с начала июня 2022, когда суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна, в который входили пять граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Ограничительная мера была обусловлена их проверкой на связи с террористами. Всех их впоследствии отпустили.

После задержания воздушного судна и экипажа Министерство юстиции США попросило власти Аргентины арестовать самолет компании Emtrasur, который она получила от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Буэнос-Айрес вернуть воздушное судно.

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