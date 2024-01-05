В конгрессе США оценили прогресс по пограничному соглашению

Лидер демократического большинства в верхней палате парламента США Чак Шумер заявил о прогрессе по пограничному соглашению, которое могло бы разблокировать дальнейшую помощь Украине со стороны Вашингтона. Его слова приводит The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы добиваемся прогресса. Мы стали ближе, чем были, но это очень трудный вопрос, и есть еще другие проблемы, которые предстоит решить", - заявил Шумер.

По его словам, каждому придется приложить усилия, чтобы добиться результата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!