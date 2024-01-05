В КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году

Риск прямого вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей в 2024 году наиболее высок. Такую оценку выразило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там предупредили о рисках военных учений Южной Кореи в 2024 году и заявлений о укреплении боевой мощи страны.

"По просьбам и при активном сотрудничестве марионеток еще больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову, они проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар", - говорится в заявлении.

В связи с этим риски прямого военного конфликта между КНДР и Южной Кореей наиболее высоки, отмечается в материале.

ЦТАК указывает, что Сеул начал 2024 год "гулом орудий" и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа "безрассудство марионеток".

"Любителей конфронтации в новом году ждут настолько мучительные моменты, что они и представить не могут", - предупредили в ЦТАК.

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