Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США

Тело мужчины обнаружили в двигателе самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, погибший сам залез в двигатель в понедельник, 1 января. Отмечается, что 30-летний мужчина проник на охраняемую территорию аэропорта через аварийный выход. Затем он выбежал на часть взлетно-посадочной полосы, где проходят противообледенительные работы, и залез в двигатель воздушного судна.

Спустя некоторое время в двигателе был обнаружен посторонний предмет. Специалисты остановили самолет и нашли мертвого мужчину. Точные причины его смерти устанавливают.

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