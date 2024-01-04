В США рассказали о беспокойстве демократов насчет Трампа

Решения об отстранении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из предвыборной гонки в американских штатах Мэн и Колорадо вызвали беспокойство среди демократов. Представители партии считают, что ситуация с политиком может иметь обратные последствия для предвыборной кампании действующего главы государства Джо Байдена, пишет издание The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Решения, которые исключают Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии", - сказано в статье.

Также в материале говорится, что некоторые высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Мэна и Колорадо, так как больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа.

Как указали журналисты, демократы проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в прошлом году. В статье сказано, что "каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг Трампа".

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