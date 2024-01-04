В Германии начали расследование возможной диверсии на газопроводе СПГ

Генеральная прокуратура Германии начала расследование возможной попытки диверсии на газопроводе, по которому будет идти сжиженный природный газ, сообщили в газете Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что специалисты еще в ноябре нашли на 55-километровой трассе отверстия размером около 1 см. Сначала делом занималась полиция, после чего его передали Генпрокуратуре, поскольку поврежден был элемент критической инфраструктуры.

В Генпрокуратуре уточнили, что расследование ведут по подозрению "в совершении антиконституционной диверсии".

Газопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена начали строить весной 2023 года. Предполагалось, что трассу введут в эксплуатацию в конце 2023 года, однако запуск отложили.

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