Почти 200 рейсов отменили в японском аэропорту после аварии с самолетами

Японские авиакомпании отменили почти 200 рейсов после инцидента со столкновением самолетов в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авиакомпания JAL отменила 68 рейса, вылет или прибытие которых было запланировано на 4 января в аэропорту. Авиакомпания ANA отменила 95 авиарейсов. Отмены коснулись рейсов авиакомпаний-лоукостеров.

Таким образом в четверг отменили 190 рейсов. По предварительным подсчетам, около 304,4 тысячи пассажирам приходится дожидаться других рейсов из этого аэропорта или искать альтернативы, отметил телеканал.

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