В Британии подскочил спрос на военные самолеты времен Второй мировой

В Великобритании стали активно закупать восстановленные истребители Spitfire, выпущенные еще во времена Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на компанию-реставратора Airframe Assemblies сообщает журнал Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас идет бурная торговля. Мы заняты как никогда. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал", - рассказал журналистам глава Airframe Assemblies Стивен Визард.

По его словам, заказов настолько много, что компании приходится отказываться от некоторых из них, потому что ангар организации вмещает не больше семи истребителей. Впрочем, коммерсанты планируют в скором времени расширить производственные площади.

Покупают самолеты музеи, частные пилоты, а также просто богатые энтузиасты. Цена одного восстановленного Spitfire достигает 3 млн фунтов.

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