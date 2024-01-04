На польско-украинской границе фермеры снова заблокировали КПП

Пункт пропуска на границе Польши и Украины "Медыка - Шегини" снова заблокирован польскими фермерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот пункт пропуска стал четвертым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на польско-украинской границе.

"Около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств", - отмечается в публикации.

По информации ведомства, на этом направлении въезда на территорию Украины ожидают около 800 грузовых автомобилей. При этом указывается, что организаторы блокировки не будут препятствовать движению автобусов и легковых машин.

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