США помогут Японии

США окажут Японии помощь в ликвидации последствий серии землетрясений, продолжающихся в стране уже четвертый день.

Об этом агентству Kyodo сообщил посол США в Японии Рам Эмануэль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, речь идет, в частности, и о логистической поддержке с задействованием базирующихся в Японии американских войск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!