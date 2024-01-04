https://news.day.az/world/1627016.html США помогут Японии
США помогут Японии
США окажут Японии помощь в ликвидации последствий серии землетрясений, продолжающихся в стране уже четвертый день.
Об этом агентству Kyodo сообщил посол США в Японии Рам Эмануэль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, речь идет, в частности, и о логистической поддержке с задействованием базирующихся в Японии американских войск.
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