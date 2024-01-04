https://news.day.az/world/1627021.html На границе США нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая
На границе США нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая
В США на границе с Мексикой нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая. Об этом заявил конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц в соцсети X (бывший Твиттер), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США", - рассказал политик.
Гетц также упрекнул президента США Джо Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявлявших, что ситуация на границе находится под полным контролем. "Что вы думаете?" - задался вопросом конгрессмен.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре