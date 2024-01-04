На границе США нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая

В США на границе с Мексикой нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая. Об этом заявил конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц в соцсети X (бывший Твиттер), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США", - рассказал политик.

Гетц также упрекнул президента США Джо Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявлявших, что ситуация на границе находится под полным контролем. "Что вы думаете?" - задался вопросом конгрессмен.

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