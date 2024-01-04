В этой стране зафиксировали аномально низкую температуру воздуха

В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы - минус 42,1 градуса. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на финский метеорологический институт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Энонтекиё в Лапландии зафиксирована самая низкая температура этой зимы, сообщает Финский метеорологический институт. В половине седьмого утра температура в аэропорту Энонтекиё составляла -42,1 градуса по Цельсию", - сообщили в материале.

Сообщается также, что из-за сильных морозов в Финляндии третий день подряд задерживаются электрички и поезда дальнего следования. Время задержки составляет от 30 минут до трех часов.

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