В Сербии хотят возобновить всеобщий призыв в армию

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Генеральный штаб обратился к президенту страны Александру Вучичу с инициативой о возобновлении общеобязательной военной службы. Об этом пишет телеканал N1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра обороны, это решение продиктовано оценками безопасности страны.

"Нам нужно пополнить резерв. 13 поколений миновали вооруженные силы, обязательной военной службы не было. Ради нашей безопасности нужны новые рекруты, которые будут всегда готовы защищать страну", - заявил Вучевич.

Он отметил тенденцию, что многие европейские страны вводят обязательную военную службу. Министерство предлагает, чтобы период обязательной службы составлял не больше 4 месяцев, подчеркнул Вучевич.

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