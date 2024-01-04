Американские военные нанесли удар по автомобилю командира "Хезболла Ан-Нуджаба".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника США.

По информации агентства, удар нанесли по автомобилю боевика. Имя командира не уточняется. Американские власти считают, что движение "Хезболла Ан-Нуджаба" ранее атаковало силы США в Ираке.

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