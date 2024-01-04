https://news.day.az/world/1627068.html Тысячи тракторов с фермерами продолжают подготовку к забастовке в Германии - ВИДЕО
Тысячи тракторов с фермерами продолжают подготовку к забастовке в Германии - ВИДЕО
Тысячи тракторов с фермерами продолжают сборы в регионах и подготовку к забастовке в Германии.
Как передает Day.Az, сегодня крупнейшие сетевые супермаркеты Германии Edeka, Lidl, Netto пригрозили расторгнуть контракты с транспортными компаниями, которые примут участие в забастовке 8 января 2024 года.
На видео пригород города Ягель, Шлезвиг-Гольштейн.
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